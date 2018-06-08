Налоговики: Количество люксовых авто в Омске растёт

Сегодня, 14:50

Сотрудники налоговой службы провели мониторинг роскошных авто в Омской области. В результате был зарегистрирован рост владельцев автомобилей стоимостью более трех миллионов рублей.

Роскошные авто стоимостью более трех миллионов рублей облагаются транспортным налогом, что позволяет Управлению федеральной налоговой службы следить за их количеством. Среди жителей Омской области самыми популярными роскошными авто стали Роrsсне Масаn S, Bentley Bentayga, Jaguar XF, Cadillac Еsсаlаdе, BMW X6 и Audi Q7, а также автомобили японского бренда Infiniti. В 2017 году в регионе транспортный налог на премиальные авто оплатило 765 владельцев, что пополнило государственный бюджет на 18 025 000 рублей.

Сотрудники налоговой инспекции уточнили, что количество дорогостоящих машин среди юридических лиц региона также выросло. Если ранее транспортный налог на авто стоимостью более трех миллионов рублей оплатили 305 шт, то теперь на счету компаний 374 авто.