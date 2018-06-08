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Новый кабриолет BMW 8 Series заметили без камуфляжа

Сегодня, 19:00

Зарубежным автомобильным журналистам удалось сфотографировать новый кабриолет BMW 8 Series без камуфляжной плёнки. При этом у тестируемого автомобиля отсутствовал ряд элементов экстерьера.

Возрождённое купе BMW 8 Series представят всего через несколько дней на специальном мероприятии, которое проведут в честь открытия следующего этапа гонок «24 часа Ле-Мана». Пока неизвестно, когда дебютирует одноимённый кабриолет, зато он попал в объективы фотошпионов.

Несмотря на отсутствие заднего бампера, третьего стоп-сигнала, задних фар и шильдика марки, можно увидеть, что новинка окажется прямой заменой открытой модели 6 Series. Кроме того, представление о серийном автомобиле дают более ранние шпионские снимки.

Версия M850i будет предлагаться с 4,4-литровым мотором V8 нового поколения, а 4-цилиндровый агрегат сможет генерировать 523 лошадиные силы при 750 Нм максимального крутящего момента. Новинку оснастят 8-скоростной спортивной КПП Steptronic, доработанную для более быстрого переключения скоростей, а также полным приводом xDrive.

 

 

 

Помимо купе и кабриолета, в новое флагманское семейство 8 Series войдут четырёхдверное купе Gran Coupe, а также «заряженные» версии авто в каждом из типов кузова, разработанные подразделением BMW M.

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