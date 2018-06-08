Приехал "за хлебушком": На парковке супермаркета в Воронеже замечен БРДМ

Сегодня, 12:17

Житель Воронежа сфотографировал бронированную разведывательно-дозорную машину на парковке возле магазина. Горожане пошутили в комментариях к снимку, что военные приехали за хлебом.

Около супемаркета «Пятёрочка» в Воронеже удалось заметить БРДМ. Такие машины разработали конструкторы Горьковского автозавода. Броня транспортного средства способна защитить его от осколков и пуль стрелкового оружия. Такая техника отличается впечатляющей проходимостью благодаря полному приводу, шинам с регулируемым давлением и дополнительным выдвижным колёсам. При этом БРДМ оснащают малыми беспилотниками, тепловизорами, устройствами РЛС-разведки и т. д.

Большинство воронежцев не удивились тому, что кто-то оставил БРДМ на парковке, так как в городе нередко замечают военную технику. «В магазин за хлебушком приехал, ничего необычно. Россия – она такая», «Пора бы привыкнуть, военная техника в Воронеже стала обыденностью», – написали комментаторы.