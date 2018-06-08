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Новый BMW Z4 начнут производить до конца 2018 года

Сегодня, 12:19

Серийная сборка нового родстера BMW Z4 может начаться уже в конце текущего года на австрийском предприятии Magna Steyr в Граце. Соответствующей информацией поделилось издание Motor1 со ссылкой на главу автозавода Гюнтера Апфальтера.

В ходе общения с прессой господин Апфальтер заявил, что рад укрепить общую с BMW Group позицию в отрасли. К сожалению, пока неизвестно, планируется ли выпускать Toyota Supra, разделившую платформу с BMW Z4, на том же заводе.

Новый немецкий родстер неоднократно попадал в объективы фотошпионов. Судя по фото, автомобиль унаследует основные стилистические решения от концепта, дебютировавшего на Конкурсе элегантности в Пеббл Бич в минувшем году.

По неподтверждённым официально данным, самый мощный BMW Z4 будет приводиться в движение 6-цилиндровым турбомотором, развивающим 340 лошадиных сил. Кроме того, этот же двигатель предложат в форсированной до 390 «лошадок» версии.

Базовым агрегатом для возрождённого автомобиля окажется 2,0-литровая 251-сильная «турбочетвёрка». Наряду с этим эксперты называют маловероятным выход М-модификации родстера.

 

 

 Новый BMW Z4 предположительно рассекретят летом этого года. Публичный дебют модели может пройти в рамках Парижской автовыставки, которая откроется в октябре.

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