Хамская парковка Peugeot, перекрывшей выход инвалидам, возмутила воронежцев

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Воронежцев возмутило поведение владельца автомобиля Peugeot 308, который перекрыл проезд для инвалидов-колясочников и матерей с детскими колясками. Снимок хамской парковки опубликовала местная жительница Светлана.

Фотография была сделана в Советском районе на улице Маршака. Хозяин автомобиля Peugeot 308 припарковался таким образом, что машина мешала пользоваться пандусом людям с ограниченными физическими возможностями и женщинам с детьми в колясках.

Очевидцы рассказали, что за рулём иномарки была молодая девушка, которая бросила машину перед ступеньками магазина на долгое время. Из-за того, что у Peugeot не работала сигнализация, людям было проблематично отыскать автовладельца.

Многие горожане воспринимают размещение подобных фото в соцсетях как один из методов борьбы с нарушителями. При этом под снимком воронежцы оставляли возмущённые комментарии: «А это как раз инвалид наверно подъехал», «Паркуются они, а стыдно мне. Вот поэтому у нас и проблемы такие в стране, всем плевать друг на друга».