Майские продажи Suzuki в России выросли на 21%

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Японская марка Suzuki улучшает свои показатели на российском рынке, на что обращает внимание «АВТОСТАТ». По данным агентства, за май текущего года жители страны приобрели 519 машин бренда, что на 21% больше, чем в минувшем году.

За прошедшее время нынешнего года, без учета июньских цифр, в России реализован 1 891 автомобиль марки Suzuki. Это на 10% больше, чем за первые пять месяцев минувшего года. Наилучшими продажами бренда за отчетный месяц отличился кроссовер Vitara. Автомобиль продан в количестве 348 единиц. Продажи модели выросли на 25% в годовом сравнении. Второе место занимает паркетник Suzuki SX4 с майским результатом в 139 проданных автомобилей. Внедорожник Jimny за январь-май обрел в России 134 покупателей, что в три раза больше, чем в прошлом году.

Модель Suzuki Jimny предыдущего поколения уже снята с производства, но еще реализовывается в России. При этом, японцы работают над новой генерацией внедорожника, и ее недавно рассекретили до премьеры.