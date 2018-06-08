Changan разработали новое поколение кроссовера Changan CS35

Сегодня, 13:30

Китайский бренд Changan разработал новое поколение для кроссовера Changan CS35 и опубликовал первые фотографии. Обновленная модель стала заметно крупнее предыдущего поколения.

В 2014 году Changan CS35 появился на авторынке России. Паркетник имел следующие габариты: длинна – 4 170 мм, ширина – 1 810 мм, высота – 1 670 мм, база колес– 2 560 мм. В 2016 году модель поставили на конвейер на заводе ЛМЗ в Липицке. В РФ модель Changan CS35 не столь популярна как на родном рынке в Китае, где каждый год продают по 150 000 – 170 000 кроссоверов.

Новое поколение Changan CS35 получило солидный дизайн. Особенностью стали квадратные арки колес, ножки боковых зеркал и «парящая» крыша. Габариты модели существенно изменились: длинна стала больше на 165 мм, ширина – на 15 мм, расстояние между осями – на 40 мм, однако высота стала меньше на 10 мм.

Официальных фото интерьера нет, однако ранее шпионы опубликовали фото салона. Под капотом установили атмосферный мотор объемом 1,6 литра с отдачей в 117 «лошадей». В продажу поступит только полноприводная модель с круиз-контроле. До конца лета состоится официальная презентация, а продажи стартуют в Китае уже осенью.