Названы самые популярные в России китайские автомобили

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По итогам января-мая россияне купили 13 037 китайских автомобилей без пробега, что на 17,7% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наряду с этим доля авто китайских брендов сократилась до 1,88%, тогда как годом ранее она составлял 1,92%.

Наибольшей популярностью в РФ, как и раньше, пользуется Lifan, чьи продажи выросли на 2% и составили 5 949 машин. На втором месте оказалась марка Chery с 2 422 реализованными автомобилями, что на 20% больше, чем годом ранее.

«Бронзой» довольствуется Haval (989 ед.; +44%), которому удалось занять место Geely, сместившейся на пятую позицию (812 ед.; -10%). Четвёртую строчку заняла Zotye, продав 943 экземпляра T600 – единственной модели бренда, которая официально продаётся в РФ. Продажи Zotye подскочили на 161% в годовом сравнении.

Среди моделей лидером продаж на российском рынке по итогам пяти месяцев 2018 года стал Lifan X60, хотя спрос на такой автомобиль снизился на 41,9% или до 1 604 единиц. Кроме того, самыми продаваемыми в РФ машинами китайских марок оказались CheryTiggo 3 (1 429 ед.; + 120,2%) и Lifan Myway (1 363 ед.), который вышел на рынок в сентябре минувшего года.

Далее следуют Lifan X50 (1 237 ед.; -24,3%), Lifan Solano (1 030 ед.; -24,5%), Zotye T600 (943 ед.; +164,1%), Haval H6 (680 ед.; + 36,5%), CheryTiggo 5 (646 ед.; +10%), Lifan X70 (637 ед.) и FAW Besturn X80 (501 ед.; + 526,3%).