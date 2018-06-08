GM и Honda вместе работают над электромобилями

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General Motors и Honda займутся реализацией совместного проекта, в рамках которого будут создаваться и производиться энергоносители для электрических моделей, выпускаемых как корпорацией GM, так и японским автогигантом. Накануне обе компании официально заявили об этом.

Компании GM и Honda достигли договоренностей, в рамках которых их будут разрабатываться и выпускаться аккумуляторные батареи новой генерации. На данный момент нет информации о том, какими будут новые батареи от двух автогигантов. При этом известно, что они договорились о многолетнем сотрудничестве.

По мнению специалистов, новые энергоносители будут внедряться в электромобили производства GM и Honda, а также брендов Chevrolet, GMC, Cadillac, Buick, Baojun, Jiefang, Holden и Wuling. Стороны проекта не озвучивают сроки появления аккумуляторов на рынке, но предполагается, что они появятся не раньше, чем в 2020 году. Как использование новых батарей скажется на ценниках электромобилей, тоже не ясно.