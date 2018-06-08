В Воронеже на видео сняли загадочного "гаишника из прошлого"

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На видео попал воронежский сотрудник ДПС, которые держал в руке некий прибор. Автор ролика предположил, что полицейский «как 10 лет назад» использовал радар для измерения скорости машин.

Жители Воронежа обсудили видеозапись с загадочным «гаишником» из прошлого» и сошлись на мнении, что он держит радар. Многие усомнились в том, что использование подобных приборов на сегодняшний день законно. «Их же отменили или я что-то путаю?» – написал один из воронежцев.

Отметим, что радары действительно запрещали в России. Такое указание в 2016 году дал глава МВД Владимир Колокольцев в связи с тем, что возможность удалять записи порождала коррупцию.

В прошлом году на дороги вернулись технически доработанные радары, которые получили встроенную фото- и видеофиксацию нарушения. Кроме того, рядовым инспекторам запрещено удалять видеозаписи.

Многие водители пользуются «антирадарами», которые обнаруживают радиосигнал, исходящий от устройств полицейских. В некоторых странах «антирадары» запрещены, но в РФ их использование легально.