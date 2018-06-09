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Советский ГАЗ-12 1956 года продают в Чите за 4 млн рублей

Сегодня, 04:00

В Чите продаётся советский автомобиль ГАЗ-12, который до 1957 года носил название ЗИМ. Владелец представительской машины 1956 года, сохранившейся в хорошем состоянии, рассчитывает выручить за неё 4 000 000 рублей.

В объявлении о продаже, опубликованном накануне, сказано, что предлагаемый ГАЗ оснащён 3,5-литровым бензиновым мотором с отдачей в 90 «лошадок». Пробег автомобиля составляет 8 000 километров. В разделе «Вопросы к продавцу» многие пользователи оставили восторженные сообщения касательно технического состояния и внешнего вида раритетной машины. Однако пока не нашёлся покупатель, готовый отдать за неё 4 000 000 рублей.

 

 

 

 

 

Напомним, Горьковский автозавод выпускал шестиместный большой седан ГАЗ-12 с 1949 по 1959 годы. Для предприятия это была первая модель представительского класса. На таких авто ездила в основном правительственная элита. Всего за годы производства с конвейера сошло 21 527 седанов ЗИМ/ГАЗ-12 всех версий.

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