Скоростной "Медведь": Skoda тестирует самый быстрый Kodiaq

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Чешский производитель авто Skoda приступил к испытаниям на дорогах общего пользования самой быстрой версии Skoda Kodiaq, который назван в честь бурого медведя кадьяка, обитающего на Аляске. В сети опубликовали первые шпионские фото внедорожника, который покрыт камуфляжем.

«Заряженную» версию внедорожника назвали Skoda Kodiaq vRS. Самая мощная модификации получила дизельный твинтурбодвигатель объемом 2.0 литра, который генерирует до 240 «лошадей». Данная силовая установка стоит на последнем поколении Volkswagen Tiguan с максимальной комплектации.

В качестве трансмиссии для самого быстрого кроссовера Skoda Kodiaq vRS предусмотрен «робот» с двойным сцеплением. В продажу поступит модель в полноприводном исполнении. Новинке потребуется 6,5 секунд для разгонная до 100 км/ч при максимальной скорости в 230 км/ч.

Отметим, что в России предлагают Skoda Kodiaq с бензиновыми и дизельными двигателями производительностью 125-180 «лошадей». Стартовая цена на кроссовер составляет 1 339 000 рублей, однако в июне компания подготовила спецпредложения на покупку авто в РФ.