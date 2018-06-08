Глава Subaru подал в отставку из-за скандала с искажением данных

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Руководитель японского бренда Subaru Corporation Ясуюки Ёсинага добровольно ушел в отставку. Причиной стал скандал с искажением реальных результатов замеров вредных выбросов и расхода топлива более чем 1 500 авто.

Недавно стало известно, что инспекторы Subaru занижали показатели вредных выбросов, а также расходуемого топлива у 1 500 машин, которые выпускали в период с 2012 по 2017 годы. В результате Ясуюки Ёсинага добровольно оставит свой пост.

Компания уточнила, что глава останется в структуре управления Subaru Corporation, при этом получит формальное место неуполномоченного председателя правления. После Ёсинаги пост займет Томоми Накамура, который на данный момент занимает должность вице-президента компании.

В связи с переходом на новый экостандарт в мире продолжают «всплывать» ситуации фальсификации уровня вредных выбросов. В подобных скандалах были замечены такие крупные производители как Volkswagen и BMW. Несмотря на разгоревшийся скандал в прошлом месяце японский автопроизводитель увеличил свои продажи в России на 63% в сравнении с показателями прошлого года.