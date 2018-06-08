Путин пообещал оставить бесплатным проезд по Крымскому мосту

Сегодня, 06:53

Состоялась очередная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, которая затронула множество тем, и одной из них стал Крымский мост. Мероприятие транслировалось телеканалом «Россия 24».

Владимиру Путину был задан вопрос, будет ли введен платный проезд по Крымскому мосту. Президент России ответил, что это исключено, так как у нового путепровода нет альтернативы.

Глава государства пояснил, что введение платного проезда по Крымского мосту является незаконным действием. В России, на дорогах, которые не имеют альтернативного пути, законом запрещается платный проезд. Керченский мост является безальтернативным путепроводом.

Строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. Решение о его взведении приняло правительство России после того, как Крымский полуостров присоединился к РФ. Открылся путепровод 15 мая проездом грузовиков, одним из которых управлял Владимир Путин. Протяженность моста составляет 19 км. В 2019 году на нем запустят железнодорожную ветку.