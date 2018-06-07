Мало нам цен на бензин: Для российских водителей придумали новый штраф

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Депутаты российской Госдумы в ходе третьего чтения приняли законопроект, позволяющий сотрудникам Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ останавливать автомобили вместе полицией и ДПС. Об этом сообщают обозреватели специализированных порталов.

Принятый парламентом закон расширяет положение Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающее штраф за невыполнение требования об остановке автомобиль. Теперь перечень лиц, которые могут потребовать остановить авто дополнен должностными лицами таможни.

В соответствии с информацией, изложенной в пояснительной записке к закону, таможенные органы получают права остановки автомобилей в приграничных районах РФ для того, чтобы проверить соблюдение законодательства о таможне, а также для осуществления проверок товаров и сопутствующей документации. По словам руководителя российского Министерства финансов Ильи Трунина, данный законопроект принят воплощения в жизнь новых законодательных норм о регулировании отношений в таможенной сфере. Некоторые водители в соцсетях уже выразили недовольство новым штрафом, отметив, что повышение цен на бензин и без того ударило по кошельку.