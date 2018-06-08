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В Крыму будут наказывать за неправильную эвакуацию авто

Сегодня, 07:00

Правительство Республики Крым внесло ряд изменений в закон «Об административных правонарушениях». Они предусматривают штрафы при нарушении правил эвакуации и перевозки автомобилей на штрафные площадки.

Поправки ужесточили ответственность компаний и должностных лиц, специализирующихся на эвакуации автомобилей на специальные стоянки. При несоблюдении правил эвакуации, хранения и возврата машин эвакуаторщик может быть оштрафован. Также учитывается нарушение регламента учета авто и нарушение правил,применяемых к штрафплощадкам.

При первом установлении нарушений должностным лицам могут выписать штраф в 10 000 рублей. Юридических лиц могут наказать штрафом в 20 000 рублей. Повторное несоблюдение правил может вылиться в штраф в 15 000 рублей для физических лиц, а для организаций, учреждений и ведомств при повторном нарушении сумма штрафа будет равна 40 000 рублей.

Такие поправки были предложены республиканским прокурором Олегом Камшиловым. Причиной изменений стали нарушения прав крымчан, машины которых везли на спецстоянку.

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