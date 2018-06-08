Кроссовер Lifan X70 в России подорожал на 20 000 рублей

Сегодня, 06:00

Отечественные аналитики провели исследование авторынка России, и зафиксировали еще одну подорожавшую иномарку в стране. Речь идет о китайском кроссовере, стоимость которого выросла на 20 000 рублей.

В России прайс на кроссовер Lifan X70 вырос на все сборки, кроме базовой. Начальная комплектация паркетника, оснащенная силовой установкой 2.0 отдачей 136 л.с. как и прежде продается за 799 000 рублей.

Кроссовер Lifan X70 в сборке Standart MT после подорожания продается за 869 900 рублей. Максимальная сборка Luxury CVT для китайского паркетника получила ценник в 1 019 900 рублей. Специалисты уточнили, что перечисленные ценники названы без учета спецпредложений, программа и опциональных функций.

Продажи марки Lifan в России пошли на улучшение. За прошедшее время текущего года без учета майских показателей продажи китайского бренда в РФ составили 5 949 машин. Это на 2% больше, чем в прошлом году.