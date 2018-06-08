«АвтоВАЗ» покажет в августе новые автомобили

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Недавно заступивший на пост главы компании «АвтоВАЗ» Ив Каракатзанис, рассказал о планах Волжского автозавода на ближайшее будущее. Топ-менеджер в очередной раз напомнил, что производитель уже в августе нынешнего года представит публике свои новинки.

1 июня Николя Мор оставил свой пост главы ПАО «АвтоВАЗ», передав его Иву Каракатзанису. Накануне состоялась встреча нового топ-менеджера с временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым. Мероприятие состоялось в резиденции на Первой просеке.

Общаясь с главой региона господин Каракатзанис обратил внимание на успешность таких моделей компании «АвтоВАЗ» как LADA Vesta и X-Ray, однако по словам топ-менеджера, пришла пора стать на конвейер новинкам отечественного автогиганта, и они будут продемонстрированы в рамках Московского мотор-шоу в августе. На встрече Ив Каракатзанис также рассказал, что «АвтоВАЗ» и дальше будет работать над развитием марки LADA.

Предприятие намерено нарастить экспорт своих моделей, сделать завод более рентабельным, добиться локализации производства на территории РФ. Также топ-менеджер считает, что машины тольяттинского производства хорошо рекламируют Самарскую область, и во время ЧМ-2018 обратят на себя внимание всего мира.