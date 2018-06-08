Daimler представил две электрофуры для конкуренции с Tesla Semi

Сегодня, 05:00

Автоконцерн Daimler официально представил две электрофуры под брендом Freightliner. Новые грузовики с электротягой начнут производить уже в 2021 году, а в ближайшее время 30 клиентов получат свои заказы.

Первой электрофурой стал Freightliner eCascadia. Аккумулятор обеспечивает порядка 500 км хода, поэтому модель была представлена как конкурент Tesla Semi. Внешне модель практически не отличается от классического Cascadia. Электродвигатель генерирует до 730 «лошадей», при этом всего за 1,5 часа можно восполнить 80% заряда.

Второй электрический грузовик Freightliner eM2 имеет запас хода всего в 370 км и электромотор с отдачей в 480 «лошадей», при этом зарядка занимает только час.

Напомним, что в 2017 году состоялась презентация концептуального E-Fuso Vision One. Модель имела запас хода в 350 км при массе в 23 тонны и грузоподъемности в 11 тонн. Электрогрузовик был оснащен аккумуляторами в 300 кВт/ч и предназначен для перевоза больших грузов в городах.