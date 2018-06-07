Продажи нового Lexus ES в России начнутся осенью

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Японцы готовят премиальный бизнес-седан Lexus ES следующей генерации для продаж в России. Отечественный потребитель сможет покупать новинку с осени нынешнего года. Пресс-центр бренда пообещал позже озвучить дату старта предзаказа на модель в РФ и дату ее появления в дилерских центрах страны.

Для российского рынка седан Lexus ES будет доступен в трех вариациях: ES 350 с бензиновой установкой V6, ES 250 и ES 200 с 4-цилиндровыми агрегатами. В версии ES 200 автомобиль будет продаваться в сборках Comfort и Executive с 2-литровым мотором. Вариация ES 250 получит совершенно новый 2,5-литровый мотор, и будет предлагаться в версиях Comfort, Executive, Premium и Luxury. «Топовый» ES 350 получит 3,5-литровый агрегат и появится в России в сборках F Sport и Luxury.

Впервые семейство Lexus ES получит вариацию F Sport. Она будет отличаться от стандартного седана особыми элементами экстерьера, а также колесными дисками размерностью 19 дюймов с новым дизайном. Машина получит эксклюзивные цвета кузова, синий и белый «металлик».