Hyundai презентовали дизайн будущих кроссоверов

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В Пусане прошел автосалон в рамках которого состоялась презентация концептуального Hyundai HDC-2 Grandmaster. Представители компании уточнили, что кроссовер является воплощением дизайна будущих внедорожников.

Санг-юп Ли, руководитель отдела дизайна Hyundai, уточнил, что концепт-кар Hyundai HDC-2 Grandmaster является воплощением будущей внешности кроссоверов, он демонстрирует эволюцию дизайна бренда. Санг-юп Ли добавил:

«Мы сделали большой шаг в сторону превращения Hyundai в бренд, который клиенты будут воспринимать эмоционально, и хотим стать компанией, которую действительно будут любить».

На снимках видно, что новый Hyundai HDC-2 Grandmaster получил крупную решетку радиатора и массивные колеса. Ожидается, что большинство элементов дизайна воплотят в серийной версии кроссовера.

Ранее южнокорейский бренд разработал новую максимальную комплектацию Inspiration для флагманского внедорожника Hyundai Santa Fe.