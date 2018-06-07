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Hyundai презентовали дизайн будущих кроссоверов

Сегодня, 17:54

В Пусане прошел автосалон в рамках которого состоялась презентация концептуального Hyundai HDC-2 Grandmaster. Представители компании уточнили, что кроссовер является воплощением дизайна будущих внедорожников.

Санг-юп Ли, руководитель отдела дизайна Hyundai, уточнил, что концепт-кар Hyundai HDC-2 Grandmaster является воплощением будущей внешности кроссоверов, он демонстрирует эволюцию дизайна бренда. Санг-юп Ли добавил:

«Мы сделали большой шаг в сторону превращения Hyundai в бренд, который клиенты будут воспринимать эмоционально, и хотим стать компанией, которую действительно будут любить».

На снимках видно, что новый Hyundai HDC-2 Grandmaster получил крупную решетку радиатора и массивные колеса. Ожидается, что большинство элементов дизайна воплотят в серийной версии кроссовера.

 

 

 

 

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