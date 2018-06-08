Серийный электрический кроссовер KIA Niro EV полностью рассекречен

Сегодня, 04:00

Официальная презентация кроссовера KIA Niro EV состоялась в Пусане. В рамках мероприятия корейцы озвучили данные о технической составляющей серийного электрического кроссовера.

Моторный отсек KIA Niro EV занимает электродвигатель, производительность которого составляет 204 л.с. и 395 Нм крутящего момента. С таким агрегатом машина разгоняется до «сотни» за 7,8 с. Для сравнения, гибридный 141-сильный Niro ускоряется до 100 км/ч за 11 с.

Для базового KIA Niro EV предусмотрен аккумулятор емкостью 39,2 кВт-ч. С таким энергоносителем запас хода автомобиля составляет 240 км. Для «топового» варианта кроссовера доступна батарея на 64 кВт-ч. С ней машина способна без подзарядки проехать 380 км. 100-киловаттная система позволяет за 54 минуты зарядить аккумулятор новинки на 80%.

Кроссовер KIA Niro EV получил технологию предотвращения лобовых столкновений, систему контроля рядности движения, адаптивный круиз-контроль, а также функцию помощи водителю при выезде задним ходом с парковки.

Ранее корейцы сообщали, что уже имеют 5 000 заявок на KIA Niro EV на внутреннем рынке. Также производитель напомнил, что в минувшем году гибридный Niro разошелся тиражом в 24 тысячи экземпляров. Дата начала продаж электрического кроссовера пока не называется. Ожидается, что в Южной Корее он появится во втором полугодии нынешнего года.