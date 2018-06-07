Майские продажи премиальных автомобилей в России выросли на 10%

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Эксперты продолжают фиксировать в России рост спроса на премиальный легковой транспорт, и по итогам мая его продажи в стране составили 12 733 автомобиля. Спрос на эти машины в РФ вырос на 9,7% в сравнении с прошлогодним показателем того же месяца.

Премиальный сегмент в мае текущего года на 9% занял рынок легковых автомобилей в России. Жители страны, как и прежде, чаще всего отдают предпочтение немецкой марке Mercedes-Benz. В мае нынешнего года дилеры реализовали в стране 3 234 машины бренда. Данный показатель лучше прошлогоднего на 5,5%.

Вторую строчку рейтинга заняла баварская марка BMW. Ее продажи в мае в России составили 2 917 машин с положительной динамикой в 24,1%. На третьей позиции оказался бренд Lexus. Японцы реализовали в РФ 2 080 автомобилей с «плюсом» в 17,8%. На четвертой строчке расположилась марка Audi, продажи которой составили 1 318 автомобилей. Спрос на машины немецкого бренда упал на 15,1%.