Спрос на легковые автомобили в Нижегородской области вырос на 14%

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Отечественные аналитики установили, что продажи легкового автотранспорта в Нижегородской области по итогам первых четырех месяцев нынешнего года составили 11,7 тысячи экземпляров. Данный результат превышает прошлогодний на 13,6% (за январь-апрель 2017 года нижегородцы приобрели 10,3 тысячи машин).

Общероссийские продажи легковых автомобилей по итогам первых четырех месяцев текущего года составили 475,4 тысячи единиц. Спрос на них вырос в стране на 18% в годовом сравнении.

Среди региональных авторынков России лидерство сохраняет Москва. За отчетный период жители столицы приобрели 72,2 тысячи транспортных средств. Спрос на легковушки в городе вырос на 14,8%. Нижегородская область занимает 11 строчку рейтинга крупнейших авторынков РФ по регионам.