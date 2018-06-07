Красиво жить не запретишь: Названы машины Яны Рудковской

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Известный российский продюсер Яна Рудковская предпочитает роскошные и спортивные машины. В её автопарке имелось множество интересных экземпляров: от компактных родстеров до брутального «Гелендвагена». Однако мало кто знает, на чем ездила будущая успешная бизнес-леди до того, как стала известной.

Первым автомобилем Рудковской был праворульный спорткар Honda, на нем же она впервые попала в ДТП. Яна купила его на средства, вырученные от продажи различных кремов и сывороток. Вторым автомобилем телеведущей стал спортивный BMW 320i, на котором она по иронии судьбы во второй раз попала в аварию. Позже автопарк Рудковской пополнился автомобилем Mercedes-Benz SL.

Машины марки Porsche по праву названы одними из любимчиков телеведущей. Яна ездила на родстере Porsche Boxster, спортивном Porsche 911 Carrera, а также на «заряженном» кроссовере Porsche Cayenne Turbo S. Последний являлся её фаворитом на протяжении 4 лет. Позже Рудковская пересела с немецкого Porsche на британский Range Rover Vogue.

Последние годы вся семья телеведущей использует автомобили бренда Mercedes-Benz. Яна ездит на S-Class (W222), её муж Евгений Плющенко – на GL-Class, а дети – на минивэне Viano. Одной из любимых машин Рудковской является брутальный черный G-Class, который более известен как Gelandewagen. Яна называет этот автомобиль «Легенваген».

Продюсер мечтает о роскошном Mercedes-Maybach. По словам Рудковской, она очень часто ездит в машине, поэтому для неё важно, чтобы эти поездки были максимально комфортными. Красиво жить не запретишь, тем более, что состоявшаяся бизнес-леди может себе это позволить.