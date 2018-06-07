Правоохрантели назвали наиболее аварийные дни недели

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Согласно информации, распространенной ГИБДД, за четыре месяца 2018 года в Москве произошло 2 444 дорожных аварий, в которых погибло 125 человек и травмировано 2 804 человека. А наиболее опасными днями недели для автолюбителей правоохранители назвали пятницу, вторник и субботу.

Отмечается, что в пятницу случается 386 ДТП, во вторник 378 аварий, а в субботу -359 ДТП. Интересен тот факт, что во вторник участились случаи поимки правоохранителями пьяных водителей,-участников дорожных аварий. Всего было задержано 10 человек, что на 43% выше показателей годичной давности. Наиболее опасным временем, в которое наиболее часто происходят ДТП названы обеденные часы 12:00 14:00 (301 авария). Также стоит сказать, что в вечерние часы пик снизилось число ДТП. С 19 до 20 часов зафиксировано 137 аварий (-23%), а в период с 10:00 до 20:00 произошло 114 аварий (-26%).

Чаще всего виновниками ДТП становятся водители в возрасте от 30 до 40 лет (656 ДТП). А самыми аварийными стали автомобилисты от 21 до 25 лет (243 аварии,+21%) и автолюбители в возрасте от 18 до 21 года (67 ДТП, +20%).