Половина моделей Volvo к 2025 году станут электрическими

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Шведские машиностроители озвучили новую стратегию развития марки Volvo на ближайшие годы. Судя по ней, производитель весьма оптимистично смотрит на свое будущее.

Так, шведы рассчитывают, что ежегодно продажи Volvo будут прибавлять по 10%, и к 2025 году марка выйдет на показатель 1,2 млн реализованных автомобилей в год. Также к 2025 году бренд намерен провести электрификацию половины своих моделей. Более того, 30% модельного ряда производителя получит технологии автономного управления.

Новая стратегия также включает в себя мероприятия по повышению спроса на систему автомобилей по подписке. Шведы намерены увеличить клиентскую базу сервиса Care by Volvo к 2025 году до 5 млн человек.

По словам гендиректора, Volvo Хокана Самуэльссона, требования клиентов марки быстро меняются, и она тоже стремительно меняется. Топ-менеджер отметил, что новая стратегия позволит бренду перестать быть просто автопроизводителем, и переформатироваться в непосредственного поставщика потребительских услуг.

В минувшем году шведы реализовали по всему миру 571 тысячу автомобилей. Операционная прибыль Volvo показала «плюс» в 27,7%. Машины бренда остаются одними из самых безопасных и качественных на глобальном рынке.

За первый квартал нынешнего года Volvo направила больше средства на исследовательскую работу и проектировку автомобилей с выходом в интернет. Из-за этого маржа прибыли бренда снизилась с 7,3 до 6,4%.