Первый аукцион ретро-автомобилей состоялся в России

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Российским коллекционерам теперь представляется возможность покупать или продавать ретро-автомобили, не покидая страну. В РФ прошел первый аукцион по продаже раритетного транспорта, и один лот уже продан за 15 млн рублей.

Ранее коллекционеры России, чтобы продать или купить ретро-автомобили, были вынуждены ехать за рубеж. Теперь же аукционы по продаже таких машин будут проводиться в России, чего очень ждали отечественные любители раритетного транспорта.

Российский аукционист Андрей Хаазе отметил, что в РФ аукционы будут проходить по той же схеме, что и в других странах: коллекционеры собираются на торги, им объявляют ценник лота. Те, кто согласны приобрести его, подымают руку со своим номерком. Стоимость лота подымается в зависимости от того, сколько человек захочет его приобрести.

В России на аукционе можно купить как зарубежные ретро-автомобили, так и отечественные ценные экземпляры. Машина, проданная в рамках первого аукциона в РФ, восстанавливалась около семи лет коллекционером по имени Вячеслав Лен.

Уточним, что с молотка сошел немецкий военный внедорожник Horch 901. Автомобиль сошел с конвейера в 1937 году. Его выпуском занимались Opel и Vander. Экземпляр, проданный в России, немцы бросили, когда отступали из-под Москвы. Более 70 лет машина использовалась как мост в небольшом селе, пока ее не нашли энтузиасты, передавшие ее мастеру. В итоге, автомобиль отреставрировали до аутентичного вида.