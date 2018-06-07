С 2020 года все машины Cadillac оснастят автопилотом Super Cruise

Сегодня, 15:37

Представители премиального бренда Cadillac, подконтрольного компании General Motors, заявили, что с 2020 года все машины марки буду обустроены собственным автопилотом Super Cruise. На сегодняшний день такой системой обустроен только седан Cadillac CT6.

Инженеры разработали Super Cruise пока только для седана Cadillac CT6. Работу системы обеспечивает передний радар Lidar и несколько камер кругового обзора. Также система использует GPS-навигатор и картографический сервис для ориентации в пространстве.

Super Cruise корректирует направление движения и контролирует все органы управления автомобиля. Водителю нужно будет следить за дорогой, чтобы в нужный момент перехватить управление. Такая автономная система будет внедряться во все авто Cadillac с 2020 года.

В пресс-центре Cadillac подчеркнули, что с 2023 года автопроизводитель начнет применять технологию Vehicle-to-everything (V2X), которой оборудуют новый кроссовер. Благодаря данной системе можно сканировать окружающее пространство и взаимодействовать с другими участниками движения, инфраструктурой и объектами.