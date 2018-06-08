Дрифтовые "Жигули" с 610-сильным мотором продают за 10 млн рублей

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На продажу выставили интересный автомобиль ВАЗ-2105 с громким названием «Жигацарь», на котором ездил популярный российский дрифтер Федор Воробьев. За машину просят 160 000 долларов, что в переводе на национальную валюту равняется 10 000 000 рублей.

Такой высокий ценник на машину можно объяснить тем, что автомобиль был полностью переоборудован, а также его богатой спортивной историей. Машина полностью соответствует нормам Российской дрифт-серии (RDS), но от ВАЗ-2105 авто получило только кузов, а остальные компоненты инженеры переделали.

В подкапотном пространстве дрифтового ВАЗ-2105 разместили мотор 2JZ-GTE объемом 3,0 литра с мощной турбоустановкой Garret 3576 GTX, выдающий мощность в 610 «лошадок». Агрегат функционирует в тандеме с трансмиссией, взятой от BMW 320. Подвеску для этой машины пришлось искать у нескольких авто марок LADA, «Волга» и Nissan.

За рулем «Жигацаря» Федор Воробьев в рамках RDS получил шестое место, но у него есть еще и немало не столь значимых побед. Неизвестно, купят ли автомобиль за такую сумму, учитывая, что его выпустили в 1999 году.