Бензин не нужен: Владельцы внедорожников готовы перейти на газ

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Стоимость бензина в России продолжает расти, в результате автолюбители вынуждены искать альтернативные источники топлива. Согласно исследованиям, 22% владельцев внедорожником готовы перейти на газ.

Специалисты опросили 200 владельцев кроссоверов. При этом возраст авто составил более трех лет, объем мотора более трех литров, а расход – более 13 литров. Согласно проведенному опросу 22% готовы установить газобаллонное оборудование и перейти на газ, а 5% из всех опрашиваемых готовы перейти на новое топливо уже к осени.

Автоэксперты отмечают, что владельцы двигателей объемом более трех литров заметят разницу и смогут значительно сэкономить на топливе. Отмечается, что спрос на газ в качестве топлива с 2012 по 2017 годы вырос на 69%. Количество АЗС с природным газом увеличилось на 87%, а автопарк машин с газобаллонным оборудованием вырос на 61%.

Для сравнения автоэксперты приводят результаты 2017 года, когда весной лишь 2% хотели перейти на газ. Отмечается, что в начале текущего года количество владельцев внедорожников, желающих установить газобаллонное оборудование, составляло 13%.