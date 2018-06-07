Цвет настроения синий: В Уфе автомобиль облили краской и украсили цветами

Сегодня, 12:49

Жители Башкирии обсуждают фотографию, на которой запечатлен автомобиль, облитый синей краской. Пользователи соцсетей высказали свои версии произошедшего.

Фотографии иномарки опубликованы в группе «БашДТП Уфа и Башкортостан» в соцсети «ВКонтакте». К снимкам прикреплена подпись: «В Затоне на Ахметова 353, облили краской авто».

На фотографии видно, что синяяя краска попортила крышу и лобовое стекло автомобиля. Кроме того, под стеклоочистителем транспортного средства закреплена часть венка или цветочного букета. Была версия, что краску сбросили на машину сверху, однако ее исключили, потому что возле машины нет емкости для краски или ее следов. Кроме того, на машине нет никаких повреждений. То есть, можно предположить, что кто-то просто подошел к автомобилю, облил его и удалился.

Пользователи соцсетей в комментариях к фотографиям шутили, что произошедшее является местью за не выплачиваемые алименты. Один из комментаторов предложил владельцу иномарки не унывать, и докрасить ее всю в голубой цвет. По словам одной из местных жительниц, подобный случай имел место практически на том же месте год назад. Еще один пользователь написал, что если это месть, то с обидчиком нужно разбираться лицом к лицу, а не делать такие подлости.Также одним из самых популярных комментариев стал реплика «цвет настроения синий».