Соцсети: В Ростове бензин намного дороже, чем в Абхазии

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В интернете появились фотографии, которые показывают ценники на бензин в Абхазии и Ростове-на-Дону. Жителей Донской столицы удивила большая разница в стоимости топлива.

Накануне на странице «Ростов Новости Дороги» в соцсети Instagram появились две фотографии. На первой из них запечатлена заправка «Роснефти» в Абхазии. Судя по снимку, стоимость бензина АИ-92 составляет 35 рублей за литр, АИ-95 продается за 37,5 рублей, АИ-98 предлагается за 39,5 рублей, а дизельное топливо стоит 34,5 рублей.

На втором снимке показана одна из заправок Ростова-на-Дону. Судя по фотографии, в Донской столице стоимость топлива по сравнению с Абхазией в среднем выше на 7 рублей.

Пользователи соцсетей выразили свое недовольство по поводу увиденного. Однако один из них написал, что бензин из Абхазии везется в Россию, и потому он дешевле в республике. Вместе с тем общественность это не успокоило, и подорожание топлива в стране является сейчас одной их самых обсуждаемых тем. Другой пользователь пошутил в комментариях к фотографиям, что скоро из-за ситуации с горючим россияне будут вынуждены пересесть на велосипеды, однако и в таком случае власть найдет способ собирать с народа деньги, к примеру, «ведением ОСАГО на велосипеды».