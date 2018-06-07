Российские власти сообщили о стабилизации рынка топлива

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В России стабилизировалось положение на рынке топлива. Такой информацией поделился представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

По словам чиновника, на совещании вице-премьера с нефтяниками приняли решение заморозить розничные цены на бензин и дизельное топливо. Через неделю после данной встречи оказалось, что нефтяные компании выполняют взятые на себя обязательства. На совещании также отменили экспортные пошлины на нефть и введение отрицательного акцизного сбора на «черное золото» для нефтеперерабатывающих заводов. Джус отметил, что в кратчайшие сроки будет представлен законопроект, регулирующий определенные параметры завершения налогового маневра.

Раньше ВЦИОМ обнародовал информацию, полученную в ходе проведенного анкетирования, согласно которому две трети российских граждан считают виновными в подорожании бензина экономическую политику российского правительства. Еще 46% респондентов назвали виновными в удорожании нефтрейдеров.