Шеф-дизайнер Rolls-Royce покинул свой пост

Сегодня, 12:45

Руководитель дизайнерского подразделения британского премиального автобренда Rolls-Royce Джайлз Тейлор заявил, что покидает свой пост. В пресс-центре компании пока не назвали того, кто придет ему на смену, но позже это произойдет.

Свое решение Тэйлор объяснил поиском других интересов. Тейлор получил должность шеф-дизайнера Rolls-Royce в 2012 году и является одним из создателей новой концепции оформлении машин марки. Тэйлор принимал участие в постройте нового Rolls-Royce Phantom, Rolls-Royce Cullinan и прототипа Vision Next 100. Следующее место работы Джайлза Тэйлора пока засекречено.

Первым местом работы Джайлза Тэйлора стал французский концерн PSA Group. Позже он стал числится в Jaguar, где работал 14 лет. В 2011 году художник перебрался в Rolls-Royce. Тэйлор, пообещал, что в скором будущем выйдут автомобили, подобные Rolls-Royce Sweptail. Вероятно, следующей новинкой станет «Boat Tail», в основу которого ляжет указанное товарное наименование.