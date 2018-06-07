Воронежец открывал свой "Жигуль" ногами и отвёрткой

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6 июня жители Воронежа запечатлели попытки местных жителей попасть в салон автомобиля ВАЗ-2115 через окно. Видеоролики с событием уже обсуждаются в соцсетях.

Известно, что владелец седана ВАЗ забыл в салоне ключи от автомобиля, а двери его были заперты. Водитель решил выбить заднее боковое стекло транспортного средства ногой. На видео видно, что стекло оказалось крепче, чем ожидалось, и оно не поддалось двум ударам.

В следующем видеоролике видно, что парень решил воспользоваться отверткой, чтобы выбить окно. Это приспособление помогло молодому человеку с одного удара разбить стекло.

Пользователи соцсетей, просмотрев видеоролики, заявили, что «Жигуль» можно было не «калечить». Опытные воронежцы рассказали, что дверь машины можно было открыть с помощью проволоки или шнурков кроссовок. Кроме того, заднее боковое стекло можно было не выбивать, а выдернуть вместе с резинкой, которая его держит.