В августе Volkswagen остановит производство некоторых моделей

Сегодня, 10:52

В пресс-центре немецкого автоконцерна объявили о приостановке производства некоторых моделей, которое произойдет в августе 2018 года. Такие меры продиктованы введением нового экологического стандарта WLTP, который заработает с 1 сентября текущего года.

Новый стандарт придет на смену ныне действующему в Европе экостандарту NEDC (New European Driving Cycle). Первый считается более точным при определении количества выбросов вредных веществ, так как проверку проводят при езде, а не лабораторным путем.

Для того, чтобы привести свои автомобили в соответствии с новым стандартом Volkswagen проведет сертификацию больше 200 машин. Для этого авто должны пройти испытания и иметь высокие оценки.

Глава концерна Volkswagen Герберт Дисс сообщил, что подразделения по сертификации будут работать круглые сутки, чтобы не возникло нехватки автомобилей. Конечно, прежде всего это касается наиболее востребованных моделей, следовательно производство автомобилей с низкой популярностью будет временно прекращено и машины получат сертификат WLTP.