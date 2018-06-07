Названы характеристики и ценник нового Toyota Supra

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Возрождаемое купе Toyota Supra является одним из самых засекреченных проектов японской марки. Производитель не озвучивает подробности машины, однако инсайдеры накануне рассказали о некоторых технических особенностях новинки и о ее стоимости.

По предварительным данным, самая дешевая версия возрожденного Toyota Supra обойдется клиенту в 63 500 долларов. Эту цифру назвал «проверенный источник», но она не подтверждается производителем.

Также согласно слухам, автомобиль будет оснащаться рядным 6-цилиндровым мотором 3.6 производительностью 335 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Купе сможет разгоняться до «сотни» за 4,5 с. Мотор для машины разрабатывают инженеры BMW. Ранее считалось, что автомобиль получит 248-сильный агрегат, однако теперь можно полагать, что его оставят для начальной версии Toyota Supra.

На ранних прототипах нового Toyota Supra можно было увидеть цифровую приборную панель. Будет ли она использоваться в серийной версии машины, неизвестно. Предполагается, что машина может получить мультимедийную систему iDrive от BMW.

Когда будет представлено серийное купе Toyota Supra нового поколения, неизвестно. На данный момент японцы показали только трековую версию машины.