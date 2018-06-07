Воронежцы перечислили "отмазки", оправдывающие автохамов

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Горожане не перестают удивляться наглости некоторых соотечественников. Воронежцы снова обсуждают парковку автомобилей в неположенных местах, используя соцсети. Накануне у них появился новый предмет споров.

Воронежцы запечатлели автомобиль Audi, оставленный на тротуаре на одной из улиц на юго-западе города. Фотография черного универсала стала достоянием общественности благодаря интернету. Судя по кадру, водителя машины не волнует, что он поставил транспорт у людей на проходе.

В комментариях к фотографии воронежцы назвали парковку автомобилиста «индивидуальной». При этом, не всех горожан смущают такие действия водителей-автохамов. Некоторые, глядя на снимок, заявили, что водитель ничего плохого не сделал и никому не мешает. Однако другая часть воронежцев недовольна, ведь наглая парковка становится в городе обычным делом, на что не стоит закрывать глаза.

Один из комментаторов фотографии, иронично шутя, написал набор отмазок таких «парковщиков»: «кругом полном места», «он никому не мешает», «ему можно, у него жена рожает», «у вас нет автомобиля, вот и завидуете».