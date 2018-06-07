Многодетные семьи могут получит президентский грант и "ГАЗель"

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В России многодетные семьи могут получит новые льготы, суть которых состоит в ежемесячной выплате 70 000 рублей и предоставлении 11-местной «ГАЗели». Данная инициатива принадлежит Юрию Крупнову, возглавляющему наблюдательный совет Института демографии, миграции и регионального развития.

Крупнов отметил, что подобные новшества коснутся только семей, на иждивении которых находятся восемь и более детей. Предложение о введении грантов было отправлено российскому президенту Владимиру Путину. Как подметили эксперты, на сегодняшний день в РФ числится 6 000 многодетных семей.

Крупнов подчеркнул, что с многодетных семей следует освободить от уплаты коммунальных услуг и обеспечить автомобилем «ГАЗель», предназначенным для всей семьи. Еще среди предложений высказывалась инициатива в помощи при строительстве собственного жилья.