Назван ТОП-10 самых надежных хэтчбэков

Сегодня, 20:00

Автоэкперты Warranty Direct исследовали авторынок Великобритании и составили ТОП-10 самых надежных хэтчбэков. Специалисты учитывали среднее время, которое тратилось на ремонт машины в автосервисах, а также стоимость ремонта.

Самым надежным авто в кузове хэтчбэк в Великобритании стал Volkswagen Polo. Модель является отличным примером «немецкого качества», поскольку на ремонт потребовалось всего 1,46 часа, а водитель потратил всего 184 фунта или 15 000 рублей.

Следом оказались Ford Fiesta и Ford Focus. Первая модель в среднем ремонтируется 1,51 час, а стоимость обслуживания лишь немного больше чем у немецкого авто. Вторая модель в трети случаев имела неисправность электрики.

Далее идет хэтчбэк Volkswagen Golf и Opel Corsa или Vauxhall Corsa. За ними не менее популярный Mini Cooper. Далее оказалось два немецких хэтча Mercedes Benz A-Class и BMW 1 Series. За ними Opel Astra или Vauxhall Astra. Замыкает ТОП-10 самых надежных хэтчбэков немецкий Audi A3.

Автоэксперты Warranty Direct отметили, что самый дорогой автомобиль не всегда отличается надежностью. Например, последний хэтчбэк является дорогим в обслуживании, которое в среднем составляет 439 фунтов или 36 000 рублей.