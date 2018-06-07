В мае продажи Renault в России выросли на 11%

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Автоэксперты исследовали авторынок России в мае, по результатам мониторинга стало известно, что спрос на Renault в прошлом месяце вырос на 11%. Дилеры бренда реализовали на российском рынке 12 128 машин.

В период с января по май 2018 года компания Renault продала 57 277 единиц, что на 18% больше прошлогодних показателей. Увеличение спроса на автомобили бренда, позволили компании оказаться на четвертом месте среди автопроизводителей России.

За первые пять месяцев Renault заняли 8,3% российского рынка. Самым продаваемым остается кроссовер Duster, благодаря приросту в 2% до 3 521 единицы. Следом оказался Sandero в кузове хэтчбэк, продажи которого выросли на 13% до 2 934 машин. Тройку лидеров замыкает Renault Kaptur с приростом в 6% до 2 829 авто.

Причиной увеличения продаж Renault в России является широкий модельный ряд кроссоверов и полноприводных авто, которые пользуются большой популярностью в стране. Отметим, что в конце августа на автосалоне в Москве состоится презентация нового кроссовера. Помимо этого, высокий уровень продаж обеспечивает дилерская сеть.