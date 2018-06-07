Yema начал реализацию обновленного «клона» Haval H6

Сегодня, 11:19

Автопроизводитель Yema начал реализацию рестайлингового паркетника T80 – «клона» Haval H6. Компания представила косметическое обновление кроссовера, который начали предлагать в Китае в 2017 году.

Дизайн Yema T80 был позаимствован у Haval H6, а оформление салона у немецкого Mercedes-Benz GLA. Помимо ряда внешних обновлений, паркетник получил новые системы безопасности водителя и пассажиров.

Под капотом обновленного Yema T80 расположился двухлитровый турбомотор производительностью до 204 «лошадей». В паре предложена только вариаторная коробка передач. Традиционно на китайском рынке кроссовер получит переднеприводное исполнение.

Дилеры китайского бренда предлагают рестайлинговый Yema T80 в базовой комплектации по цене от 109 800 юаней или 1 060 000 рублей. За максимальное оснащение клиентам придется заплатить уже 129 800 юаней или 1 200 000 рублей.