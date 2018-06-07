Воронежцы высмеяли "влажный ремонт ГАЗели" под зонтом

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На просторах интернета появилась фотография воронежского водителя, который под дождем ремонтировал свою «ГАЗель». Такое фото немного позабавило жителей Воронежа, но некоторые из них и выразили восторг таким поступком местного жителя.

Интересно, что мужчина, чинивший свой автомобиль был с голым торсом и в шортах. Сверху он прикрылся от дождя пляжным зонтом. Автор фотографии подписал внизу, что воронежец решил любой ценой починить свою «ГАЗель».Другие пошутили, что всё действо - "влажный ремонт" грузовика "ГАЗель"

Воронежские жители по достоинству оценили самоотверженность владельца «ГАЗели». Они подметили, что мужчина не остался лежать на диване и ждать, пока наступит хорошая погода, а начал ремонт автомобиля прямо в неблагоприятную погоду. Комментаторы заявили, что если "ГАЗель" является "кормилицей" в семье, то ремонтировать её можно и более суровую непогоду.