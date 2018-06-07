Lamborghini пока не планирует выпуск электромобилей

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Стефано Доминикали, глава итальянского бренда Lamborghini, поделился информацией о новых двигателях. Автопроизводитель пока не намерен выпускать суперкары с электрическими силовыми установками.

Несмотря на то, что многие компании переходят на электродвигатели, Lamborghini по-своему смотрит на ситуацию. В ближайшее время компания не рассматривает переход на электрокары. Причиной стала аудитория бренда, которая хочет быстрый автомобиль, с отличным звуком, чтобы получить максимум эмоций.

Представленный в прошлом году Lamborghini Terzo Millennio, созданный совместно с Массачусетским технологическим институтом, не скоро получит серийную версию. Стефано Доминикали, уточнил, что выпуск электромобиля отложили на неопределенное время.

Также Lamborghini сохранит аутентичность, поскольку пока не будет использовать платформу SPE для электрокаров. Стоит отметить, что единственным исключение стал гибридный кроссовер Lamborghini Urus, продажи которого стартуют уже в 2019 году. На данный момент его характеристики не известны.