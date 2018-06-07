Власти Германии потребовали от Audi отозвать 60 000 дизельных машин

Сегодня, 07:10

Германские власти издали постановление, согласно которому премиальный бренд Audi должен отозвать около 60 000 дизельных автомобилей, часть которых реализована за пределами ФРГ. Причиной сервисной кампании выступает превышением норм выбросов вредных веществ.

Под отзыв подпадают модели Audi A6 и Audi A7, под капотом которых разместились 3-литровые турбированные дизельные агрегаты TDI. Отмечается, что еще в мае немецкие власти инициировали расследование в отношении Audi. Компанию обвиняют во внедрении мошеннического программного обеспечения в блоки управления дизелями, с помощью которого можно занижать реальные показатели выбросов вредных веществ в ходе испытаний.

И действительно, 3- литровые турбодизели значительно превышали установленные стандарты. Стоит напомнить, что уже на протяжении нескольких лет в таких махинациях подозревается концерн Volkswagen, контролирующий бренд Audi. Помимо того, в отношении и других автомобилестроителей были инициированы проверки.