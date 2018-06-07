Суперкар McLaren 570S получит экстремальную версию

Сегодня, 03:00

Британская машиностроительная компания McLaren обнародовала на просторах интернета первое тизерное изображение экстремальной версии своего суперкара McLaren 570S. Новинка должна получить название McLaren 570LT и ее оснастят двигателем, генерирующим больше 600 «лошадок».

При просмотре попавших в сеть фото можно заметить, что новинка получит пересмотренные облегченные колесные диски и обновленные аэродинамические компоненты. Машину обустроят другой системой выпуска, направленной наверх, о чем свидетельствует отсутствие патрубков. Благодаря этому нововведению, инженеры смогут снизить массу суперкара и изменить звучание выпускной системы.

Согласно непроверенной информации, под капотом McLaren 570LT разместится новый 8-цилиндровый мотор объемом 3,8 литра с двумя турбинами и производительностью свыше 500 лошадиных сил. В моторном отсеке базовой версии суперкара установлен 570-сильный агрегат, благодаря которому автомобиль берет разгон до первой «сотни» за 3,4 секунды при предельной скорости в 328 км/ч.

Новый McLaren 570LT официально дебютирует летом 2018 года. На рынок новинка выйдет тиражом в 500 единиц.