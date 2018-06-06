7 июня в Красноярске представят седан LADA Vesta Cross

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Жители Красноярска смогут увидеть серийную версию седана LADA Vesta Cross. Для горожан проведут праздничное мероприятие с конкурсами, мастер-классами и тест-драйвами.

7 июня в Красноярске, в новом «Лада Центре» на улице Партизана Железняка, 25 пройдет торжественный показ седана повышенной проходимости LADA Vesta Cross. По такому случаю в дилерском центре пройдут различные конкурсы, развлекательные шоу, тест-драйвы, а также розыгрыш смартфона.

Ранее сообщалось, что седан LADA Vesta Cross оценили минимум в 763 900 рублей. В скором времени автомобиль выйдет в продажу. Машина получила завышенный до 203 мм клиренс и защитный обвес, характерный для кроссоверов.

Стандартный седан LADA Vesta Cross получил климатическую установку и охлаждаемый вещевой ящик. Кроме того, для машины предусмотрены круиз-контроль, ограничитель скорости, стереосистема, 4,3-дюймовый монохромный экран, колесные диски размерностью 17 дюймов и так далее. В базовом исполнении автомобиль оснащается мотором 1.6 отдачей 106 л.с. с МКПП.

Также седан LADA Vesta Cross будет продаваться с агрегатом 1.8 мощностью 122 л.с. минимум за 788 900 рублей. Этот же мотор можно укомплектовать РКПП. В таком случае машина получает ценник в 813 900 рублей.