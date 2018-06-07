Хот-хэтч KIA Ceed GT будет не таким уж и мощным

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Ранее считалось, что новый KIA Ceed GT оборудуют высокопроизводительной силовой установкой, но теперь появились данные, согласно которым машина получит 200-сильный мотор.

В данное время самым производительным является 140-сильный KIA Ceed с 1,4-литровым T-GDI. Недавно сообщалось, что модель проектируют в GT-версии, и предполагалось, что ее оснастят дефорсированной установкой 2.0 от модели i30 N. Теперь же появились данные, согласно которым новинка будет оборудована 1,6-литровым турбодвигателем отдачей 200-203 л.с.

СМИ утверждают, что хэтчбек KIA Ceed GT выделят среди других автомобилей его линейки не производительностью двигателя, а управляемостью. Это интересно хотя бы потому, что в работе над автомобилем участвует Альберт Бирман. Эксперт по автомобильным подвескам ранее трудился в BMW M в роли главного конструктора.

KIA Ceed GT по современным меркам получит слабый мотор. К примеру, VW Golf GTI оборудован агрегатом тягой в 245 л.с., и этот двигатель уже считают скромным. Так или иначе, французы до сих пор продают модели Renault Megane GT с Peugeot 308 GT с 205-сильным моторами. Более производительную версию KIA Ceed, чем GT, корейцы не будут разрабатывать. Судя по всему, им хватает модели i30 N, оснащаемой агрегатами отдачей 250 и 275 л.с.

Презентация нового хэтчбека KIA Ceed GT состоится в следующем году. Вероятно, автомобиль дебютирует на мартовском мотор-шоу в Женеве.