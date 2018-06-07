В сеть слили фото внедорожника Suzuki Jimny нового поколения

Сегодня, 06:00

Производитель провел закрытую презентацию кроссовера Suzuki Jimny нового поколения для крупнейших японских дилеров, однако на мероприятии не обошлось без фотошпионов, которые показали, как автомобиль выглядит без камуфляжа до его премьеры.

Новое поколение Suzuki Jimny для японского рынка оснащено 660-кубовым мотором. Автомобиль будет позиционироваться как кей-кар. Кроме того, в силовой линейке нового кроссовера имеются моторы 1.2 Dualjet тягой 90 л.с. и 1.0 Boosterjet мощностью 111 л.с. Уже в базовом исполнении автомобиль укомплектован полным приводом.

Новый Suzuki Jimny остался рамным кроссовер с неразрезным задним мостом. Трехдверная машина стала выглядеть брутальнее, и несколько схожа с немецким Mercedes-Benz Gelandewagen. Официально машину покажут в конце нынешнего года.

Салон нового Suzuki Jimny обзавелся иной фронтальной панелью, другой панелью приборов, видоизмененным блоком управления климатической установкой и современным информационно-развлекательным комплексом с увеличенным тачскрином. Появится ли новинка в России, неизвестно.

На российском рынке до сих пор предлагается актуальный Suzuki Jimny, который уже не производится. Его стоимость составляет от 1 155 000 рублей. Машина оснащается мотором 1.3 отдачей 85 л.с. Для него предусмотрены 5-МКПП и гидромеханическая 4-АКПП.